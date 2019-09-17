Раскрыты подробности освобождения Кокорина и Мамаева

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, осужденные за драку в центре Москвы, после условно-досрочного освобождения будут оставаться под контролем полиции примерно до ноября или декабря. Об этом журналистам сообщил во вторник адвокат футболистов Юрий Падалко.
"Они будут должны зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, и за ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря", — сказал он.
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая 2019 года приговорил братьев Кокориных к 1,5 года колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили по году и пяти месяцам. Они были этапированы в колонию в начале июля.