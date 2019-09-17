Кокорин и Мамаев вышли из колонии 

Осужденные за драку футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из белгородской колонии во вторник, 17 сентября, сообщает Telegram-канал Life Shot. Ранее суд вынес решение об условно-досрочном освобождении спортсменов.
У выхода из ИК-4 города Алексеевка их ожидали родственники и журналисты. Футболисты отказались дать комментарии, сели в машину родственников и уехали.
8 мая суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы по делу о драках в Москве, в которых пострадали три человека, в том числе два высокопоставленных столичных чиновника. 2 августа адвокаты спортсменов ходатайствовали об условно-досрочном освобождении своих клиентов. 6 сентября суд удовлетворил ходатайство.