В «Сочи» рассказали об аренде Кокорина

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию, согласно которой вышедший на свободу форвард Александр Кокорин будет выступать за его команду на правах аренды из петербургского «Зенита».
«Возможен ли приход Кокорина в «Сочи»? Трансферное окно закрыто. Пока это невозможно», — приводит слова Рубашко «Спорт-Экспресс».
6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.
Утром 17 сентября футболисты вышли на свободу.
Ранее сообщалось, что «Зенит» подал в РФС заявление на регистрацию Кокорина.