Названа зарплата Кокорина в «Зените» 

Стали известны детали нового контракта нападающего Александра Кокорина с петербургским "Зенитом", сообщает ФАН.
По информации издания, зарплата футболиста будет сокращена в пять раз. Годовой оклад игрока составит €800 тысяч. Отмечается, что при хороших результатах будут выплачены бонусные выплаты.
Зарплата Кокорина может быть увеличена, если он проявит себя в матчах.
17 сентября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Ранее в "Зените" объяснили заключение нового контракта с Кокориным.