Названа зарплата Кокорина в «Зените»

По информации издания, зарплата футболиста будет сокращена в пять раз. Годовой оклад игрока составит €800 тысяч. Отмечается, что при хороших результатах будут выплачены бонусные выплаты.

Зарплата Кокорина может быть увеличена, если он проявит себя в матчах.

17 сентября Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.

Ранее в "Зените" объяснили заключение нового контракта с Кокориным.