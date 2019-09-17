Кокорин и Мамаев за свободу пьют кока-колу

Алана Мамаева, супруга хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, разместила в «Инстаграме» первую фотографию мужа с форвардом «Зенита» Александром Кокориным после выхода из тюрьмы.
«Домой», — так девушка подписала фотографию, на которой Мамаев и Кокорин сидят в машине.
Рядом с футболистами находятся две банки с кока-колой.
Напомним, что Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев сегодня, 17 сентября, вышли на свободу по УДО. Они отбывали наказание в исправительной колонии Белгородской области за участие в двух драках в центре Москвы прошлой осенью.