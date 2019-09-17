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«Форму он потерял»: Боярский о возвращении Кокорина 

Рамблер 2 часа назад
«Форму он потерял»: Боярский о возвращении Кокорина
Фото: РИА Новости
Михаил Боярский в разговоре с журналистом «Чемпионат.соm» отреагировал на досрочное освобождение нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Актёр порадовался, что спортсмен вернётся в состав петербургской команды и выразил уверенность, что футболист «вернётся на прежний уровень».
«Возвращение Саши в «Зенит» — это прекрасно. Слава богу, что вся эта история закончилась. Форму он, конечно, потерял, но я думаю он её быстро наберёт, чтобы принести команде максимальную пользу», — заявил актёр.
Боярский также отметил, что Кокорин «амбициозный человек», у которого «получится вернуться на прежний уровень». По словам актёра, главный тренер «Зенита» Сергей Семак верит в футболиста.
«Думаю, что его главная мотивация — победить самого себя. А вообще, до первого гола, а дальше у него понесётся», — отметил Боярский.
17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены из исправительной колонии по УДО.
8 мая суд признал Павла Мамаева и Александра Кокорина виновными в хулиганстве и нанесении побоев двум жителям столицы. В результате Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы. Следователи выяснили, что рано утром 8 октября 2018 года спортсмены устроили драку с водителем сотрудницы «Первого канала» Виталием Соловчуком. Позже футболисты оказались в кафе «Кофемания», где устроили потасовку с его посетителями. В результате пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Очевидцы уверяют, что в обоих случаях молодые люди находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии1
Футбол , Павел Мамаев , Сергей Семак , Михаил Боярский , Денис Пак , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , Зенит , ФСИН
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