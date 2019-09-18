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СМИ: «Реал» приобретет футболиста Мбаппе за рекордные €275 млн 

ТАСС + ещё 27 1 час назад
«Реал» приобретет Мбаппе за €275 млн
Фото: Reuters
Испанский футбольный клуб "Реал" приобретет нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе за рекордные €275 млн Об этом сообщает телеканал El Chiringuito TV в Twitter.
По информации источника, за трансфер 20-летнего форварда "Реал" заплатит €225 млн, еще €50 млн будут предусмотрены в качестве бонусов. Отмечается, что представители "Реала" уже согласовали с Мбаппе условия личного контракта, по которым француз будет получать €35 млн в год, эта сумма может вырасти на €5 млн за счет премиальных.
Нынешний трансферный рекорд принадлежит ПСЖ, который потратил на приобретение Неймара из "Барселоны" €222 млн Мбаппе перешел в ПСЖ 31 августа 2017 года из "Монако", его трансфер оценивается в €180 млн, за клуб из Парижа француз провел 91 матч, забив 62 гола и отдав 33 голевые передачи. Форвард является чемпионом мира 2018 года, в составе ПСЖ футболист становился чемпионом Франции (2017/18, 2018/19), обладателем Кубка французской лиги (2017/18) и Кубка Франции (2017/18). Мбаппе также стал чемпионом страны с "Монако" (2016/17).
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