Кокорин и Мамаев повысили спортивные показатели колонии на 30%

Как сообщалось ранее, во вторник утром футболисты покинули исправительную колонию в Белгородской области​​​.

По словам Меркачевой, осужденные рассказывали, что футболисты общались с другими осужденными нормально, на вопросы всегда отвечали, не ставили себя выше других и не показывали, что они из другой жизни.

Она отметила, что футболисты переживали за других осужденных, просили помочь некоторым, они думали не только о себе.

"Футболисты даже говорили, что это хороший опыт. Они были поражены историями заключенных, получивших огромные сроки по недоказанным или сомнительным обвинениям. Они очень из-за этого переживали", — рассказала Меркачева.

Мамаев и Кокорин пропагандировали в колонии здоровый образ жизни и спорт, другие заключенные смотрели на них и активно включались в тренировки. Так, в какой-то момент число занимающихся спортом возросло на 30%.