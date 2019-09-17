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Кокорин и Мамаев повысили спортивные показатели колонии на 30% 

Вести.Ru 3 часа назад
Кокорин и Мамаев повысили спортивные показатели колонии
Фото: РИА Новости
Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин работали упаковщиками и на равных общались с другими заключенными в белгородской колонии, передает РИА Новости.
Как сообщалось ранее, во вторник утром футболисты покинули исправительную колонию в Белгородской области​​​.
По словам Меркачевой, осужденные рассказывали, что футболисты общались с другими осужденными нормально, на вопросы всегда отвечали, не ставили себя выше других и не показывали, что они из другой жизни.
Она отметила, что футболисты переживали за других осужденных, просили помочь некоторым, они думали не только о себе.
"Футболисты даже говорили, что это хороший опыт. Они были поражены историями заключенных, получивших огромные сроки по недоказанным или сомнительным обвинениям. Они очень из-за этого переживали", — рассказала Меркачева.
Мамаев и Кокорин пропагандировали в колонии здоровый образ жизни и спорт, другие заключенные смотрели на них и активно включались в тренировки. Так, в какой-то момент число занимающихся спортом возросло на 30%.
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Комментарии2
Футбол , Павел Мамаев , Ева Меркачева , Александр Кокорин , ФСИН , РИА Новости
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