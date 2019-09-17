Стало известно, сколько будет получать Кокорин

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин по новому контракту с командой будет получать 2,5 млн евро в год вместо 4 млн по предыдущему соглашению.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», предыдущий контракт Кокорина с «Зенитом» закончился 30 июня. После выхода футболиста из колонии клуб заключил с ним новое соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона.

Годовой оклад Кокорина значительно снизился: до 2,5 млн евро в год вместо 4 млн евро в год с учетом бонусов по предыдущему контракту. Фактически до конца сезона нападающий сможет заработать около 1,9 млн евро.