Кадыров высказался о будущем Кокорина и Мамаева

Рамзан Кадыров: «Кокорин и Мамаев ответили по закону. Нужно дать им вернуться в общество»

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Рамзан Кадыров: «Кокорин и Мамаев ответили по закону. Нужно дать им вернуться в общество»

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Тренер, судивший матчи Кокорина и Мамаева в колонии: «Саша будет стажироваться в «Сочи», Пашу хочет «Галатасарай»