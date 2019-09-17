Кадыров высказался о будущем Кокорина и Мамаева

Президент Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выход на свободу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
«Петербургский футбольный клуб «Зенит» открыл двери перед Александром Кокориным. С ним подписан контракт. Скажу сразу, я это решение одобряю.
Александр Кокорин и Павел Мамаев по закону ответили за содеянное. Теперь нужно дать им возможность вернуться в общество, стать полезными отечественному футболу, радовать болельщиков.
Для этого придется много трудиться. Но ребятам это под силу!» — написал Кадыров.