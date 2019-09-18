Андре Виллаш-Боаш: «Дзюба стал настоящим королем России»

Бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал итог матча группового этапа Лиги чемпионов между петербуржцами и «Лионом» (1:1).

— Как вам игра «Зенита» против «Лиона»?

— Самое главное, что «Зенит» заработал важное очко. Для команды это очень хорошо. «Зенит» уже побеждал в Лионе, но сейчас все иначе — изменились обе команды, у них новые тренеры и игроки.

— Можете отметить что-то конкретное в игре петербуржцев?

— Команда действовала дисциплинированно, в обороне соблюдался баланс, удалось забить хороший гол. Это та игра, о которой говорят «50 на 50». Не могу сказать, что у обеих команд было какое-то запредельное количество голевых моментов, но для «Зенита» итоговый результат можно считать успехом.

— Как вам решение Сергея Семака впервые в сезоне сыграть в три центральных защитника?

— О, нет, решения Семака я точно обсуждать не хочу (улыбается). Семак — мой друг, я уважаю его. «Зенит» показал хорошую игру.

— Как вам кажется, «Зенит» стал слабее по сравнению с той командой, что была у вас?

— Слишком много изменений произошло. Но ведь «Зенит» — чемпион России, неплохо начал новый сезон. Очевидно, что команда прогрессирует.

— Кто главная звезда в этом составе?

— О, мне многие нравятся. Дзюба стал настоящим королем России (смеется). Барриос выглядит очень хорошо, по матчу с «Лионом» отметил бы еще Лунева. Видно, что это команда. Как я уже сказал, в Лионе «Зенит» продемонстрировал дисциплину на поле, за счет чего и добился результата, — сказал Виллаш-Боаш.