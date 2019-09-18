Роналду рассказал о размере своего состояния

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своих финансах в интервью The Sun.

Помимо размера своего состояния, футболист также рассказал и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.

"Правда ли, что мое состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да. Хотя эта сумма преувеличена. Могу сказать только, что на моем банковском счете имеются хорошие деньги.

Сколько у меня машин? Вроде бы 17", — рассказал португалец.

Ранее Роналду расплакался во время просмотра видео со своим умершим отцом.