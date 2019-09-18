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Прикованный к кровати бывший вратарь сборной России описал свою жизнь 

Lenta.ru 2 часа назад
Экс-вратарь ЦСКА рассказал о жизни после ДТП
Фото: РИА Новости
Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин, который в результате аварии в 2010 году потерял возможность ходить, описал, как проходит его стандартный день. Слова спортсмена приводят «Аргументы и Факты».
Мандрыкин рассказал, что после пробуждения завтракает. Принимать пищу самостоятельно он не может, поэтому ему помогает мать или сестра. Днем бывший футболист еще спит, а в остальное время смотрит телевизор. При этом, отметил спортсмен, он практически не включает футбол.
По словам Мандрыкина, жить у него получается на пенсию по инвалидности, которая составляет около 40 тысяч рублей. Также деньгами помогают его бывшие партнеры, которые организовывают турниры в его честь.
Мандрыкин разбился в ноябре 2010 года в Брянске. Спортсмен на скорости 200 километров в час пытался скрыться от полицейских, не справился с управлением и врезался в дерево. Вместе с ним в машине были еще четыре человека, они получили травмы разной степени тяжести. У самого вратаря был сломан позвоночник и поврежден костный мозг. Он прикован к кровати, врачам удалось лишь частично вернуть работоспособность рук.
Футболист большую часть карьеру провел в ЦСКА, с которым выиграл три чемпионата России и Кубок УЕФА. За национальную сборную он провел три матча.
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Комментарии1
Футбол , Вениамин Мандрыкин , УЕФА , ЦСКА , Аргументы и Факты
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