Судья Лапочкин рассказал о курьезном случае со Слуцким

Арбитр Сергей Лапочкин рассказал о случае, когда к нему через рацию резервного судьи обратился тренер Леонид Слуцкий . Об этом сообщает "Чемпионат.com".

В дебютный сезон работы в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) Слуцкий назвал Лапочкина слабейшим судьей в чемпионате.

"По-моему, Слуцкий в первый же мой сезон сказал, что я — самый слабый арбитр России. Был как-то случай — я судил, а он подошел к резервному судье и сказал что-то в рацию, чтобы я его услышал. Никто до этого раньше не додумывался. Что сказал? Деталей не помню, но что-то вроде "Ты почему так судишь?!". А я не понял, говорю: "Кто это сказал?". Резервный говорит: "Слуцкий!", — сказал Лапочкин.

Ранее Лапочкин признался, что работает на матчах любимого клуба.