«Краснодар» потерпел исторический разгром

В четверг, 19 сентября, состоялся матч первого тура группового этапа Лиги Европы "Базель" — "Краснодар". Встреча группы С прошла в Швейцарии и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.

Для "Краснодара" Сергея Матвеева это поражение стало самым крупным в истории выступления клуба в еврокубках. До этого краснодарцы крупно проигрывали "Вольфсбургу" (1:5) в Лиге Европы-2014/15 и минувшим летом "Олимпиакосу" (0:4) в квалификации Лиги чемпионов.

В следующем туре группового этапа Лиги Европы "Краснодар" сыграет дома с "Хетафе". Встреча состоится 3 октября. А в воскресенье, 22 сентября, "быки" отправятся в гости к другой команде, пропустившей пять мячей в матче Лиги Европы — ЦСКА