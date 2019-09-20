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«Удар по имиджу российского футбола»: разгром в Лиге Европы 

Рамблер + ещё 47 1 час назад
«Провал и удар по имиджу России»
Фото: ТАСС
После провала российских футбольных клубов «Краснодар» и ЦСКА в стартовых матчах группового этапа Лиги Европы, где обе команды пропустили по пять мячей, журналисты «Газеты.ru» собрали мнения участников и экспертов о прошедших играх. Спортсмены говорят о полученном опыте и извиняются перед болельщиками, аналитики намекают на нехорошую тенденцию.
«Краснодар» в матче против швейцарского «Базеля» на выезде пропустил пять безответных мячей. Бронзовый призёр чемпионата России не смог ничего противопоставить лучшей команде Швейцарии, несмотря на то, что соперник перед игрой лишился сразу двух основных нападающих.
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев сразу после игры заявил, что вина за проигрыш полностью лежит на членах тренерского штаба, в то время как игроки отмечают, что «не должны были так играть».
«Это наши ошибки, мы за них поплатились. Лучше проиграть один раз 0:5, чем пять раз 0:1», — подчеркнул нападающий «быков» Магомед-Шапи Сулейманов.
Футбольный эксперт Игорь Шалимов заявил, что прошедший матч ярко демонстрирует разницу между уровнем игры в российском чемпионате и еврокубках.
«Краснодар» грубо ошибался, и его за это наказали, в чемпионате России он грубо ошибается — его не наказывают», — отметил аналитик, подчеркнув, что швейцарцы вышли на игру спокойно и уверенно, чего не хватило российским спортсменам.
ЦСКА проиграл болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5. Аналитики полагают, что на невнятную игру столичных армейцев повлияла ротация игроков: тренер команды Виктор Гончаренко решил поберечь Фёдора Чалова перед игрой с «Краснодаром». Впрочем, наставник ЦСКА в качестве причин проигрыша приводит совсем другие факторы.
«Мы и в первом тайме в скорости проигрывали, во втором тайме это сказалось в виде пропущенных мячей», — заявил Гончаренко.
По его словам, на игру с «Лудогорцем» вышла команда, средний возраст спортсменов в которой не превышал 22-23 года. Однако Гончаренко не склонен считать этот факт одной из причин поражения. Он подчеркнул, что армейцы «легко теряли мяч и не могли приноровится к полю».
«Трагедией это неправильно называть, это слово подходит для других ситуаций. Это большое разочарование, холодный душ», — резюмировал наставник ЦСКА.
Более резких слов обе российские команды за игру в матчах Лиги Европы удостоил бывший тренер владикавказской «Алании», а сегодня депутат Госдумы Валерий Газзаев. Парламентарий назвал произошедшее «провалом» и «ударом по имиджу российского футбола».
«Что касается ЦСКА, то нельзя такие эксперименты с составом проводить в матчах такого уровня. А молодым игрокам «Краснодара», которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта», — заявил Газзаев.
Припомнив, что не так давно «Краснодар» уступил 0:4 «Олимпиакосу», депутат отметил, что для российских клубов в матчах Еврокубка намучается «нехорошая тенденция.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии125
Футбол , Статьи , Виктор Гончаренко , Игорь Шалимов , Федор Чалов , Сергей Матвеев , Магомед-шапи Сулейманов , Валерий Газзаев , ЦСКА , Госдума , Газета.Ru
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