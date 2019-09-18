Умер Фернандо Риксен

В клубе выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

Голландцу Риксену было 43 года. Он играл на позиции полузащитника за такие команды, как «Фортуна» из Ситтарда, АЗ из Алкмара, «Рейнджерс» из Глазго. В петербургский «Зенит» он перешел в 2006 году, а ушел — в 2009-м. В составе сборной Нидерландов Риксен провел 12 матчей в 2000-2003 годах.

В 2013-м врачи диагностировали у Риксена боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, также известное как болезнь Шарко. Той же болезнью страдал физик Стивен Хокинг . Весной 2018-го футболист потерял способность говорить, осенью — двигаться и был переведен в хоспис.