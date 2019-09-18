Умер Фернандо Риксен 

Футболист Фернандо Риксен скончался, сообщила пресс-служба «Зенита» в твиттере.
В клубе выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.
Голландцу Риксену было 43 года. Он играл на позиции полузащитника за такие команды, как «Фортуна» из Ситтарда, АЗ из Алкмара, «Рейнджерс» из Глазго. В петербургский «Зенит» он перешел в 2006 году, а ушел — в 2009-м. В составе сборной Нидерландов Риксен провел 12 матчей в 2000-2003 годах.
В 2013-м врачи диагностировали у Риксена боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, также известное как болезнь Шарко. Той же болезнью страдал физик Стивен Хокинг. Весной 2018-го футболист потерял способность говорить, осенью — двигаться и был переведен в хоспис.
Фернандо Риксен — чемпион России и Шотландии по футболу, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, Суперкубка России, Кубка Шотландии и Кубка шотландской лиги.