Новосельцев «задолжал» жене 200 млн рублей

Адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы жены защитника "Сочи" Ивана Новосельцева Катерины Кейру, рассказала о ходе бракоразводного процесса.
Юрист заявила, что футболист переводил большие суммы денег по своим счетам.
"По самым скромным подсчетам, если суд будет справедливым и честным, то он должен Кейру 200 млн рублей. Мы сделали экономическую экспертизу, в которой вычли из нажитого в браке те деньги, которые были реально потрачены", — цитирует Гордон "Чемпионат.com".
Ранее жена заявила об отсутствии помощи от Новосельцева в воспитании ребенка.