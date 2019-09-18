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«Не пить и не буянить»: что ждет Мамаева и Кокорина на воле 

Газета.Ru 4 часа назад
«Не пить и не буянить»: что ждет Мамаева и Кокорина
Фото: Газета.Ru
Российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из белгородской колонии. Оба спортсмена были освобождены по условно-досрочному освобождению. Теперь их ждут стандартные ограничения. «Газета.Ru» рассказывает, что можно и нельзя делать игрокам на воле.
17 сентября бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу из-под стражи в исправительной колонии №4 в Алексеевке по УДО. Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы, в ходе которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук.
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал о процессуальных ограничениях для освобожденных. Он заявил, что футболистам нужно прибыть к месту постоянной регистрации, установленного судом. После этого, в течение трех дней, они должны встать на учет в специализированный орган, находящийся в территориальном отделе полиции по месту жительства. В дальнейшем им будет необходимо определить, когда нужно являться для так называемой «отметки» и дачи необходимых пояснений надзирающему инспектору, который наблюдает за надлежащим поведением вышедшего по УДО.
«Не пить, не буянить, не совершать административных правонарушений и уголовных умышленных преступлений. Главное — являться в день назначенный для «отметки», — цитирует юриста телеканал «360».
Согласно российскому законодательству, освобожденным по УДО ограничены выезды за пределы страны. Для того, чтобы покинуть Россию, футболистам потребуются особые разрешения. Для этого будет необходимо подать соответствующие ходатайства и обращения в органы.
Также стоит отметить, что вышедшие по УДО обязаны допускать сотрудников органов внутренних дел в жилое помещение в определенное время суток, в течение которого лицу запрещено пребывание вне указанного помещения.
Бывшие заключенные обязаны сообщать о смене работы. Санкт-петербургский «Зенит» в день освобождения Александра Кокорина сразу же подписал с ним новое трудовое соглашение. Как сообщает «СЭ», по новому контракту с клубом заработная плата нападающего составит €2,5 млн в год. Напомним, по прошлому контракту Кокорин получал €4 млн за сезон.
Кроме того, Мамаеву и Кокорину как поднадзорным лицам нужно уведомлять органы внутренних дел о перемене места жительства, пребывания или фактического нахождения. Иначе говоря, они должны уведомлять органы практически о любых своих передвижениях.
Если будущее Кокорина понятно хотя бы по контракту с «Зенитом», то у Мамаева ситуация сложнее.
«Я в любом случае не в курсе спортивных планов Павла. Эти вопрос осветить может только он. То, что связано с ограничениями, предписанными по постановлению суда. Насколько мне известно, каких-либо ограничений, связанных с выездом за пределы Российской Федерации там нет. Соответственно, эти ограничения могут налагаться только решениями каких-либо других органов, например, службой судебных приставов.
В данном случае по постановлению есть следующие обязанности: Павел должен вести себя надлежащим образом, не совершать уголовных и административных преступлений, а также в установленный день, который ему назначен, являться для отметки. То есть человек приходит и дает пояснения: где он, что делает, с кем общается. Обычно это происходит по месту постоянной регистрации», — заявил адвокат Бушманов.
А вот, как прокомментировал будущее Мамаева директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.
«Вышедший по УДО Мамаев может уехать за рубеж. Сейчас он должен встать на учет по месту жительства в уголовно-исполнительной инспекции. Павел обязан извещать о своем местонахождении, предварительно уведомив, что собирается поехать куда-то. Он просто попросит разрешение, и оно, думаю, без проблем будет ему дано. У него же нет ограничения передвижения: например, подписки о невыезде», — заявил он.
Несмотря на освобождения, действия Кокорина и Мамаева по-прежнему ограничены. К слову, главный тренер сборной России Станислав Черчесов на футболистах крест не поставил. По словам специалиста, они должны убедить его своей игрой, и тогда, возможно, двери сборной снова будут для них открыты.
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Комментарии4
Футбол , Статьи , Станислав Черчесов , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Сергей Гайсин , Дмитрий Аграновский , Денис Пак , Ольга Ушакова , Александр Протасовицкий , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Зенит , МВД , ФСИН , Газета.Ru
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