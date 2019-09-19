Футболист судится с матерью из-за футболок

Защитник «Айнтрахта» подал иск к своей маме. Хочет отсудить у неё шесть маек

Даже указал, какие именно.

Сегодня «Айнтрахт» сыграет с «Арсеналом» на групповом этапе Лиги Европы. А после у Данни да Косты запланировано не менее важное для него событие. Суд.

Немецкий защитник подал иск на собственную мать и хочет отсудить у неё шесть игровых футболок. Но это лишь повод для начала судебного разбирательства.

В чём суть?

Родители Данни да Косты развелись несколько лет назад. Сейчас футболист обеспечивает маму и двух сестёр самостоятельно: оплачивает учёбу и аренду дома. При этом он всегда хорошо отзывался о своей семье, говорил, что его мама очень весёлый человек и её редко можно было увидеть грустной.

Тем не менее, по данным Bild, защитник решил, что теперь каждый должен пойти своим путём. Начать решил с иска. Истинные причины разногласий в семье пока остаются загадкой.

Что за футболки?

Видимо, эти футболки действительно являются важными для футболиста, раз дело дошло до суд. Вот они.

1. Футболка с финала немецкого чемпионата среди футболистов до 17 лет в 2010 году.

2. Футболка с первого матча Данни да Косты в основной команде «Байера» в Лиге Европы против «Атлетико» в 2010 году.

3. Футболка с матча «Байера» против «Баварии» в 2011 году. Это был дебютный матч футболиста в Бундеслиге.

4. Футболка с матча «Ингольштадта» в 2012 году.

5. Футболка с матча молодёжной сборной Германии против Франции в 2013 году.

6. Футболка с первого матча Данни да Косты за «Айнтрахт» в 2017 году.

Надеемся, суд вынесет верное решение по поводу столь важного дела.