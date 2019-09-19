Футболист судится с матерью из-за футболок

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Зенит
Зенит
3 1
Арсенал Арсенал
13 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Мальорка
Мальорка
0 0
Атлетик Б Атлетик Б
13 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Фортуна
Фортуна
1 1
Вольфсбург Вольфсбург
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Спартак М
Спартак М
1 2
Урал Урал
Сочи
Сочи
0 1
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 7
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
3 1
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 0
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
4 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
14 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 2
Леванте Леванте
Леганес
Леганес
0 3
Вильярреал Вильярреал
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 0
Атлетико М Атлетико М
14 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Майнц
Майнц
2 1
Герта Герта
Унион
Унион
1 2
Вердер Вердер
Боруссия Д
Боруссия Д
4 0
Байер Байер
15 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 1
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
0 2
ЦСКА ЦСКА
Краснодар
Краснодар
4 2
Крылья Советов Крылья Советов
15 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
3 1
Эвертон Эвертон
Уотфорд
Уотфорд
2 2
Арсенал Арсенал
15 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
1 2
Эспаньол Эспаньол
Алавес
Алавес
0 1
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
0 2
Гранада Гранада
15 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 3
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
1 5
Шальке-04 Шальке-04
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
0 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
2 1
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
17:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
22:00
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
22:00
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
21:30
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Тамбов
Тамбов
19:00
Ростов Ростов
Зенит
Зенит
19:00
Рубин Рубин
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
14:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Манчестер Сити
17:00
Уотфорд Уотфорд
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
14:00
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
17:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
19:30
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
16:30
Кёльн Кёльн
Байер
Байер
16:30
Унион Унион
Герта
Герта
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
11:30
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
14:00
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
16:30
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
13:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
15:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
17:00
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
16:30
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
19:00
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
20:00
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
21:00
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
22:00
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка
Мальорка
20:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия
Валенсия
21:00
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес

Защитник «Айнтрахта» подал иск к своей маме. Хочет отсудить у неё шесть маек 

Чемпионат.com + ещё 2 2 часа назад
Футболист судится с матерью из-за футболок
Фото: globallookpress.com
Даже указал, какие именно.
Сегодня «Айнтрахт» сыграет с «Арсеналом» на групповом этапе Лиги Европы. А после у Данни да Косты запланировано не менее важное для него событие. Суд.
Немецкий защитник подал иск на собственную мать и хочет отсудить у неё шесть игровых футболок. Но это лишь повод для начала судебного разбирательства.

В чём суть?

Родители Данни да Косты развелись несколько лет назад. Сейчас футболист обеспечивает маму и двух сестёр самостоятельно: оплачивает учёбу и аренду дома. При этом он всегда хорошо отзывался о своей семье, говорил, что его мама очень весёлый человек и её редко можно было увидеть грустной.
Тем не менее, по данным Bild, защитник решил, что теперь каждый должен пойти своим путём. Начать решил с иска. Истинные причины разногласий в семье пока остаются загадкой.

Что за футболки?

Видимо, эти футболки действительно являются важными для футболиста, раз дело дошло до суд. Вот они.
1. Футболка с финала немецкого чемпионата среди футболистов до 17 лет в 2010 году.
2. Футболка с первого матча Данни да Косты в основной команде «Байера» в Лиге Европы против «Атлетико» в 2010 году.
3. Футболка с матча «Байера» против «Баварии» в 2011 году. Это был дебютный матч футболиста в Бундеслиге.
4. Футболка с матча «Ингольштадта» в 2012 году.
5. Футболка с матча молодёжной сборной Германии против Франции в 2013 году.
6. Футболка с первого матча Данни да Косты за «Айнтрахт» в 2017 году.
Надеемся, суд вынесет верное решение по поводу столь важного дела.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Смолов: кричат: «дерево» — проверяй Смолов: кричат: «дерево» — проверяй Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик Тарасов: неделю тренируюсь с «Динамо», благодарен руководству клуба за отклик Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА Сборная России поднялась на 42-е место в рейтинге ФИФА
Комментарии
Футбол , Bild
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин посидел в ресторане на 73 тысячи
Кокорин посидел в ресторане на 73 тысячи41
«Реал» заплатит €80 млн за увольнение Зидана
«Реал» заплатит €80 млн за увольнение Зидана
Смолов ответил называющим его «деревом» фанатам
Смолов ответил называющим его «деревом» фанатам
Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике
Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике1
Вопреки угрозам: первая ракетка Украины возвращается в РФ
Вопреки угрозам: первая ракетка Украины возвращается в РФ14
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
01:46
Игрок КХЛ уложил соперника на лед за несколько секунд
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение