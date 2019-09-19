Федун отреагировал на слухи о переговорах с Венгером

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун отреагировал на информацию о переговорах с французским специалистом Арсеном Венгером.
Ранее ряд СМИ сообщал, что генеральный директор "Спартака" Томас Цорн в Лондоне вел предварительные переговоры с Венгером.
"Венгер? Вы напишите еще про [Жозе] Моуринью. Можете писать, что хотите. Это все ваши фантазии", — приводит ТАСС слова Федуна.
Напомним, действующим наставником красно-белых является россиянин Олег Кононов.
Ранее экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сравнил египетского нападающего английского футбольного клуба "Ливерпуля" Мохамеда Салаха с аргентинским капитаном каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.