Федун предложил судьям проверку на полиграфе

СМИ: Федун предложил судьям проходить проверку на полиграфе и получил поддержку Гинера

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун внёс предложение о том, чтобы вместе с предсезонными тестами российские футбольные арбитры также проходили проверку на детекторе лжи.

Как сообщает Metaratings.ru, владелец «Спартака» Леонид Федун предложил, чтобы перед стартом сезона все судьи прошли проверку на полиграфе. По его мнению, это одна из мер, которые могут оздоровить судейский корпус, повысив качество работы арбитров.

По информации источника, данную инициативу поддержал президент московского ЦСКА Евгений Гинер , который заявил, что готов и сам пойти подобную проверку.

Ранее Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера в «Спартак».