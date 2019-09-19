Смолов ответил называющим его «деревом» фанатам

В сториз инстаграма футболист опубликовал статистику своих действий в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против леверкузенского "Байера". По данным InStat Football игрок совершил 16 обводок и стал лучшим по этому показателю в первом туре.

"Кричат: "дерево" — проверяй", — написал Смолов.

Встреча между "Байером" и "Локомотивом", прошедшая в Леверкузене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее новичок "Локомотива" рассказал о помощи Смолова.