Чем занимаются Кокорин и Мамаев после тюрьмы

Встреча с семьёй, медосмотр и поездка к Протасовицкому: чем занимаются Кокорин и Мамаев после выхода из тюрьмы

Александр Кокорин прибыл в Санкт-Петербург, успешно прошёл медобследование и готов приступить к тренировкам с «Зенитом». По словам известного комментатора Геннадия Орлова, для форварда будет составлен индивидуальный график подготовки. Павел Мамаев ожидает окончательного решения по поводу контракта с «Краснодаром» и проводит свободное время с семьёй. Футболисты планируют посетить судебное заседание, на котором решится судьба последнего фигуранта их уголовного дела Александра Протасовицкого.

Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Из Белгородской области в столицу футболисты, а также младший брат Александра, добрались на личном автомобиле форварда «Зенита» , которым управлял его отчим Кирилл Логинов . На этом игроки решили ограничить совместное времяпрепровождение и отметили выход на свободу отдельно друг от друга.

Так, Павел Мамаев провёл вечер дома в компании супруги Аланы. Девушка выставила первый за 11 месяцев совместный снимок с мужем, на который получила лаконичный ответ со стороны Александра Кокорина: «Возвращаю».

Сам нападающий своё возвращение предпочёл отметить более торжественно. По сообщениям СМИ, Кокорин собрал компанию из девяти человек в одном из московских ресторанов.

Впрочем, несмотря на торжества и воссоединения с семьями, оба футболиста не намерены забывать о недавнем прошлом. 24-го сентября братья Кокорины и Павел Мамаев намерены отправиться в Клинцовский городской суд, где состоится выездное заседание по рассмотрению условно-досрочного освобождения Александра Протасовицкого.

Четвертый фигурант дела по-прежнему остаётся за решёткой, при этом его ускоренному выходу на свободу могут помешать три взыскания, полученные во время нахождения в столичном СИЗО «Бутырка».

«Сможет быть в форме через полтора месяца»

Впрочем, главной темой по-прежнему остаётся вопрос скорого возобновления футбольных карьер обоих игроков.

Положение дел Мамаева с момента выхода на свободу в этом аспекте не поменялось. Хавбек имеет на руках действующее соглашение с «Краснодаром», не располагая при этом окончательным ответом относительно его двухстороннего прекращения.

По информации издания Sport24, руководство южного клуба всё же готово обсудить со своим футболистом варианты продолжения сотрудничества. Однако официальной информации из стана «быков» на этот счёт не поступало. Хранит молчание и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий — бизнесмен принял участие в заседании исполкома РФС , однако на вопросы журналистов о будущем Мамаева предпочёл ответить молчанием.

В то же время в палате по разрешению споров дело Мамаева рассмотрят лишь в конце текущего месяца. Таким образом, полузащитник, связанный контрактными обязательствами, не может начать тренировки ни со своим клубом, ни с другими. При этом, по сообщениям СМИ, в услугах Мамаева заинтересованы несколько команд РПЛ и турецкой Суперлиги.

Кокорин, в свою очередь, уже вовсю готовится приступить к выполнению профессиональных обязанностей по новому соглашению с «Зенитом».

После небольшого отдыха в Москве форвард прибыл в Санкт-Петербург. Там Кокорин принял участие в съёмках для клубного телевидения, а также прошёл углублённый медицинский осмотр. По сообщениям пресс-службы сине-бело-голубых, медики не выявили у 29-летнего нападающего никаких проблем.

«Кокорин прошёл проверку у травматолога, невролога, кардиолога, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога и других специалистов, процедуры ЭКГ и УЗИ, тест на велотренажере и беговой дорожке», — говорится в официальном пресс-релизе чемпионов страны.

Таким образом, Александр Кокорин, заявленный «Зенитом» на сезон, по решению тренерского штаба может принять участие в любом матче РПЛ. Однако на восстановление и выход на пик формы игроку, пропустившему десять месяцев активных тренировок, понадобится определённое количество времени.

Впрочем, по словам известного петербуржского комментатора Геннадия Орлова , этот период может оказаться менее продолжительным, чем ожидалось ранее. Эксперт заявил, что форвард прибыл в северную столицу в хорошем физическом и моральном состоянии.

«Из его ближайшего окружения я знаю, что он уже готов приступить к тренировкам. Если всё будет в порядке, то думаю, что через полтора месяца он сможет быть в форме. Играть он начнёт, когда восстановится. Думаю, это может произойти даже осенью. Сейчас главное расписать ему правильный план тренировок», — заявил Орлов в эфире своей программы «ГСО Live».

Александр Кокорин и Павел Мамаев были взяты под стражу 11 октября 2018 года. 8 мая Пресненский суд столицы приговорил Кокорина к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева— к 1 году 5 месяцам. 17 сентября оба игрока были освобождены по УДО.

Последний матч РПЛ с участием обоих футболистов состоялся 7 октября в Санкт-Петербурге.