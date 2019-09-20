Чем занимаются Кокорин и Мамаев после тюрьмы

Жизнь после тюрьмы: Кокорин и Мамаев отдалились

Александр Кокорин и Павел Мамаев перестали видеться после выхода из колонии. Об этом пишет RT.

Год назад футболисты избили в Москве водителя журналистки Первого канала, директора НАМИ и чиновника Минпромторга . Некоторое время спустя их посадили за это в колонию на 18 и 17 месяцев, а во вторник — освободили условно-досрочно.

Спортсмены отбывали наказание в Белгородской области. После выхода из тюрьмы они отправились в Москву на внедорожнике Кокорина. Освобождение они отмечали не друг с другом: Мамаев — дома с женой Аланой, Кокорин — в компании девяти человек в ресторане.

Вскоре после этого Кокорин отправился в Санкт-Петербург. Там он принял участие в съемках для клубного телевидения «Зенита» , за который играет, и прошел медицинский осмотр. Никаких проблем у него не выявили ни невролог, ни кардиолог, ни травматолог.

Комментатор Геннадий Орлов , сославшись на окружение футболиста, заявил, что тот уже готов тренироваться, а играть будет готов через полтора месяца — столько времени ему понадобится, чтобы набрать форму.

Мамаев же не сможет начать тренировки ни с «Краснодаром», с которым у него контракт, ни с любой другой командой по меньшей мере до конца сентября. Лишь тогда палата Российского футбольного союза по разрешению споров рассмотрит его дело — «Краснодар» ранее выразил желание расторгнуть соглашение.

24 сентября Александр Кокорин и Павел Мамаев встретятся в Клинцовском городском суде Брянской области. Оба сообщили о намерении присутствовать на заседании об условно-досрочном освобождении еще одного фигуранта их дела Александра Протасовицкого.