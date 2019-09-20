Дембеле вернулся к тренировкам

Французский полузащитник Усман Дембеле приступил к тренировкам с каталонской "Барселоной", сообщает AS.

Ожидалось, что сроки восстановления игрока после травмы займут больше времени. Однако, как уведомляет источник, в данный момент футболист работает с основной группой лишь частично.

Повреждение двуглавой мышцы левого бедра, из-за которого Дембеле пропустил почти месяц, он получил в матче с "Атлетиком".

Сообщается, что француз не успеет восстановиться к следующему туру Ла Лиги, в котором сине-гранатовые сыграют с "Гранадой".

Матч "Барселона" — "Гранада" пройдет 21 сентября в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что "Барса" первой может достигнуть миллиардного дохода.