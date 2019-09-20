Нашлась женщина, подкармлившая Роналду бургерами

Одна из работниц "Макдональдса" , которых в недавнем интервью упоминал нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду , заявила, что с удовольствием бы приняла его предложение и поужинала с 34-летним футболистом. Об этом сообщает The Sun.

Женщина по имени Паула Лека заявила, что является одной из тех девушек. Сейчас она замужем и воспитывает двоих детей.

"Они появлялись перед нашим рестораном, а когда у нас оставались бургеры, менеджер разрешал отдать их детям. Одним из мальчиков был Роналду. Я рассказывала обо всем своему сыну, но он подумал, что это выдумка, потому что не мог представить, чтобы его мама когда-либо давала Криштиану гамбургер. Если бы он пригласил меня на ужин, я бы точно пошла. Я хочу поблагодарить его и сказать, что за ужином у нас было бы время вспомнить те времена", — цитирует Леку The Sun.

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