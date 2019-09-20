Встреча с ГИБДД: Кержаков лишился 70 тысяч

Футболист Александр Кержаков был остановлен сотрудниками ГИБДД у Финляндского вокзала и отпущен после непродолжительно беседы, заплатив около 70 тысяч. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Фонтанка».

По данным издания, черный Lexus Кержакова был остановлен 19 сентября. После недолгой беседы с сотрудниками ГИБДД футболист сел в машину и уехал. При этом он был вынужден заплатить полицейским «70 тысяч или около того», пояснили осведомленные источники.

Издание также отмечает, что рядом с машиной ГИБДД находился автомобиль судебных приставов Петербурга. А в банке данных приставов за Кержаковым числилось производство на сумму 72 тысячи 300 рублей.

«Фонтанка» предположила, что это остаток алиментного долга перед бывшей женой Миланой Тюльпановой

Ранее Милана Тюльпанова была вынуждена в суде отстаивать право воспитывать своего сына от Александра Кержакова. Футболист обвинил супругу в употреблении запрещенных препаратов, однако экспертиза доказала, что это заявления спортсмена не соответствует действительности и мальчика суд оставил с мамой. Кержаков по решению суда обязан выплачивать алименты в размере 1/6 части своего заработка.