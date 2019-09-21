Тренер Ибрагимовича сравнил его с Месси и Роналду

Наставник "Лос-Анджелес Гэлакси" Баррос Скелотто считает шведского нападающего команды Златана Ибрагимовича игроком, не уступающим в классе Лионелю Месси Криштиану Роналду . Об этом сообщает AS.

"Сложно найти футболиста, который бы играл в Высшей лиге футбола (MLS) так же, как Златан. Неважно, становился он чемпионом или нет. Неважно, становился ли он MVP или нет. Уровень Златана сопоставим с Роналду или Месси", — сказал Скелотто.

В нынешнем сезоне MLS Ибрагимович забил 26 голов в 25 матчах за "Гэлакси". Лидером бомбардирской гонки MLS является мексиканский игрок "Лос-Анджелеса" Карлос Вела, который забил 28 голов в 27 играх.

Ранее сообщалось, что Хоакин установил рекорд по количеству игр за "Бетис".