Английский футболист избил подругу и сел в тюрьму

Английский футболист "Йорк Сити" Рис Томпсон получил три года и четыре месяца за издевательства над бывшей девушкой Дэниэль Томас, сообщает The Mirror.

По информации издания, игрок три дня избивал потерпевшую железным прутом, сломал ей челюсть и заставлял слизывать краску с пола. Отмечается, что причиной избиения девушки стала интимная фотография десятилетней давности.

"Я думала, он забьет меня до смерти, и молила его прекратить", — заявила девушка.

Пострадавшая отметила, что футболист избивал ее и раньше, однако она не заявляла в полицию, потому как он извинялся.

Также футболист получил десятилетний запрет на приближение к девушке. "Йорк Сити" расторг соглашение с футболистом.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обвиняется в избиении женщины.