«Уфа» обыграла «Спартак» без ударов в створ

«Уфа» не нанесла ни одного удара в створ ворот в победном матче со «Спартаком»

"Уфа" одержала победу над московским "Спартаком" в матче десятого тура чемпионата России, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника. Единственный мяч в свои ворота на 13-й минуте забил защитник красно-белых Николай Рассказов . "Спартак" отметился пятью ударами в створ ворот Александра Беленова Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее сообщалось, что "Спартак" потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах.

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