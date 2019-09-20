«Уфа» обыграла «Спартак» без ударов в створ

"Уфа" одержала победу над московским "Спартаком" в матче десятого тура чемпионата России, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника.
Единственный мяч в свои ворота на 13-й минуте забил защитник красно-белых Николай Рассказов. "Спартак" отметился пятью ударами в створ ворот Александра Беленова.
Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что "Спартак" потерпел четвертое поражение подряд во всех турнирах.