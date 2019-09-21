Мамаеву нашли новый клуб

По данным издания, футболист сможет тренироваться вместе со столичной командой вплоть до зимнего трансферного окна. Уже в январе его можно будет включить в заявочный список на сезон.

Вечером 20 сентября стало известно, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон. В «Краснодаре» признались, что клуб «глубоко переживал» арест и заключение футболиста в колонию.

16 сентября сообщалось, что Мамаев может подписать контракт с самарским футбольным клубом «Крылья Советов»