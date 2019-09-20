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Кононов ответил на вопрос о своей отставке из «Спартака» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Кононов ответил на вопрос о своей отставке
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча 10-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:1) ответил на вопрос о своей возможной отставке.
— Каждый тренер, в том числе и я, зависит от побед. Не будет побед, не будет и тренера, — сказал Кононов. — Я очень жду, когда мы наконец-то начнем побеждать. Никаких повышенных тонов в раздевалке не было, все наши разборы идут в спокойном тоне, не на эмоциях.
На тему своей отставки еще раз хочу сказать: я делаю свое дело честно, работаю 24 часа в сутки, футболисты это видят, они за меня. Игра на игру не приходится: у нас были очень хорошие матчи, но мы столкнулись с довольно тяжелым графиком. И в еврокубках играли, в том числе с сильными соперниками на выезде. В какой-то степени это сказалось на кондициях футболистов. Я готов работать в «Спартаке» до побед, и это — самое главное. Больше не хочу говорить на эту тему.
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Футбол , Олег Кононов , Спартак
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