Тарасов разрешил беременной Костенко пить алкоголь

Ранее Анастасия Костенко выложила в Instagram фотографии с округлившимся животом, официально подтвердив слухи о своей второй беременности.

Модель не раз говорила о том, что не ограничивает себя в еде. Но, как оказалось, Костенко не запрещает себе и бокал алкоголя, что стало понятно из выложенного Тарасовым видео, отмечает издание.

При этом, по данным «СтарХит», Анастасия Костенко подчеркивала, что « на ее рацион беременность не влияет» и только к началу третьего триместра «можно добавить 200-300 калорий».

В свою очередь, блогер Лена Миро предположила ранее, что брак футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко долго не продлится и посоветовала модели «инвестировать в будущее», рожая детей, чтобы жить на алименты.

Она также напомнила о бывшей жене Тарасова известной певице и телеведущей Ольге Бузовой. По мнению Миро, Бузова не родила и «оказалась в рабстве» у продюсеров.