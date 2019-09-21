«Осасуна» и «Бетис» поделили очки 

Памплонская "Осасуна" и андалусийский "Бетис" сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Испании со счетом 0:0.
Хозяева нанесли больше ударов в сторону ворот соперника (11 против 7), команды владели мячом приблизительно равное количество времени, но открыть счет не смог ни один из клубов.
"Осасуна" вместе с "Севильей", "Реалом" и "Атлетиком" остаются единственными командами, которые еще не проигрывали в текущем розыгрыше Примеры. В активе команды из Памплоны одна победа и четыре ничьих. Она занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. "Бетис" набрал пять очков и занимает 13-е место.
Ранее сообщалось, что бывший врач "Спартака" Михаил Вартапетов раскритиковал красно-белых за поражение в Уфе.