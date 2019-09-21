«Осасуна» и «Бетис» поделили очки

Памплонская "Осасуна" и андалусийский "Бетис" сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата Испании со счетом 0:0.

Хозяева нанесли больше ударов в сторону ворот соперника (11 против 7), команды владели мячом приблизительно равное количество времени, но открыть счет не смог ни один из клубов.