Зидан высказался по итогам матча против Севильи

Главный тренер мадридского ​ «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал гостевую победу над ​«Севильей» в матче пятого тура испанской Примеры. Об этом сообщает Marca.

Французский специалист заявил, что его команда провела лучшую игру после его возвращения в стан сливочных.

​«Высокий класс во время всей игры — вот главный итог сегодняшнего матча. Я доволен этой игрой больше всего с тех пор, как вернулся в Мадрид. Все игроки помогали друг другу на поле и за его пределами, поэтому у нас получилось победить», — сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что французский форвард Бензема принес победу сливочным над ​«Севильей».