Зидан высказался по итогам матча против ​«Севильи»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал гостевую победу над «Севильей» в матче пятого тура испанской Примеры. Об этом сообщает Marca.
Французский специалист заявил, что его команда провела лучшую игру после его возвращения в стан сливочных.
«Высокий класс во время всей игры — вот главный итог сегодняшнего матча. Я доволен этой игрой больше всего с тех пор, как вернулся в Мадрид. Все игроки помогали друг другу на поле и за его пределами, поэтому у нас получилось победить», — сказал Зидан.
Ранее сообщалось, что французский форвард Бензема принес победу сливочным над «Севильей».