Васильев развеял слухи о «Спартаке»

Бывший вице-президент футбольного клуба "Монако" Вадим Васильев развеял мифы об интересе к нему со стороны московского "Спартака" в лице одного из членов правления столичного клуба. Об этом он заявил в интервью Нобелю Арустамяну.
Функционер заявил, что был готов отправиться работать в Москву при условии большей автономности.
"Со мной лично глава "Спартака" не связывался, но связывались его представители. Конкретных действий принято не было, но я готов был ехать в стан красно-белых под специальные полномочия и под конкретный проект, в котором я бы мог проявить себя с лучшей стороны", — сказал Васильев.
Ранее сообщалось, что Васильев рассказал о возможном трансфере нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы в Англию.