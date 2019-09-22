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ФК «Крылья Советов» не планирует предлагать контракт полузащитнику Павлу Мамаеву 

ТАСС 2 часа назад
«Крылья Советов» не будут предлагать контракт Мамаеву
Фото: ТАСС
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" не будет предлагать контракт полузащитнику Павлу Мамаеву, которого в мае суд осудил за драки в центре Москвы. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе губернатора Самарской области.
Ранее руководство футбольного клуба "Крылья Советов" сообщало о том, что заинтересовано в услугах полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, но переговоров о подписании контракта с ним не вело.
" [Губернатор Самарской области] Дмитрий Игоревич Азаров сегодня заявил о том, что клуб "Крылья Советов" не планирует привлекать Павла Мамаева в каком-либо качестве. И в качестве причин губернатор назвал то, что мы сейчас строим новый клуб, у нас и ветераны, и молодежный состав и, конечно, ценится такие вещи, как командный дух, дисциплина, ответственность", — сказали в пресс-службе.
В октябре 2018 года Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных — на год и шесть месяцев.
Приговор в отношении Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого вступил в силу 13 июня, когда был отклонена их апелляция. 4 июля трое из них, за исключением детского тренера, были этапированы в исправительную колонию номер 4 в Белгородской области. 6 сентября ходатайства Мамаева и братьев Кокориных об условно-досрочном освобождении были удовлетворены, они вышли на свободу во вторник. После пяти месяцев заключения игроки получили возможность вернуться в большой футбол и возобновить карьеру. Мамаев с июля 2013 года по октябрь 2018-го выступал за ФК "Краснодар", контракт с командой был рассчитан до конца 2019 года, однако, в пятницу "Краснодар" объявил о расторжении трудовых отношений с полузащитником Павлом Мамаевым.
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ТАСС: последние новости
ФК "Крылья Советов" не планирует предлагать контракт полузащитнику Павлу Мамаеву ФК "Крылья Советов" не планирует предлагать контракт полузащитнику Павлу Мамаеву Профсоюз футболистов может попросить РФС о внесении Кокорина в условную заявку Профсоюз футболистов может попросить РФС о внесении Кокорина в условную заявку "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым
Комментарии1
Футбол , Павел Мамаев , Дмитрий Азаров , Александр Протасовицкий , Александр Кокорин , Зенит , Крылья Советов , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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