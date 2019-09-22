​Хохлов намекнул на скорую отставку

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов намекнул на скорую отставку. Это случилось на пресс-конференции после домашнего поражения от «Сочи» со счётом 2:3.

«Отставка? У меня действительно не получилось. Скоро всё узнаете», — заявил Хохлов журналистам.

После десяти туров российской Премьер-лиги «Динамо» имеет в своём активе только десять набранных очков. «Бело-голубые» занимают одиннадцатое место в турнирной таблице и всего лишь на два зачётных балла опережают последнюю команду.

Напомним, после ничьей с «Уфой» (0:0) в прошлом туре фанаты «Динамо» призывали Хохлова уйти в отставку.