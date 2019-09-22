Лэмпард не остановил: «Ливерпуль» Клоппа не знает осечек

«Ливерпуль» одержал очередную победу в Английской премьер-лиге (АПЛ). На сей раз в гостях был повержен лондонский «Челси» со счетом 2:1. 22 сентября в Англии было сыграно еще три встречи, включая драматичный поединок «Арсенала» и «Астон Виллы». «Газета.Ru» — о главных моментах дня АПЛ.

Очередной игровой день чемпионата Англии начался матчем «Вест Хэма» против « Манчестер Юнайтед ».

В концовке первого тайма украинский полузащитник Андрей Ярмоленко принял мяч в штрафной манкуниацев и ударом с разворота поразил ворота Давида де Хеа, открыв счет в матче. Главный тренер гостей Уле-Гуннар Сульшер во второй половине попытался усилить нападение своей команды, выпустив на поле Лингарда и Фреда. Однако «красные дьяволы» никак не смогли реализовать свои редкие моменты у ворот соперника.

На 84-й минуте Арон Крессуэлл потрясающим ударом в правую «девятку» снова поразил ворота де Хеа, закрепив окончательный счет на табло Олимпийского стадиона в Лондоне. Таким образом, «Вест Хэм» благодаря этой победе опередил «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице, заняв промежуточное пятое место. «МЮ» с восемью очками располагается на восьмой строчке.

«Я очень разочарован. Всегда расстраивают такие поражения. Это был матч, который мы могли выиграть. Мы все выжаты. В ключевых моментах все оборачивалось против нас. Соперник в них преуспевал, а нам не хватало качеств, чтобы их использовать. Если в премьер-лиге не пользуешься шансами, то не получаешь ни одного очка.

Надо это принять. Я разочарован тем, что мы не победили. Но всегда говорил, что будут взлеты и падения. Нам остается ждать следующего матча», — цитирует ВВС Сульшера.

В одном время с вышеописанным матчем началась еще одна игра в Лондоне — «Кристал Пэлас» принимал «Вулверхэмптон». Все основные события матча состоялись во втором тайме. Сразу после перерыва «Пэлас» провел атаку, в финале которой Джон Уорд пробил по воротам Руя Патрисиу, и мяч от ноги Леандера Дендокера попал в сетку ворот «волков».

На 73-й минуте «Вулверхэмптон» к разочарованию своих болельщиков еще и остался в меньшинстве — с поля за вторую желтую карточку был удален марокканец Ромен Сесс.

Развязка матча наступила в самой его концовке: на 95-й минуте после подачи с фланга от Траоре на дальней штанге мяч в ворота Гуаиты отправил Диогу Жота. Таким образом, встреча завершилась со счетом 1:1, что позволило «Кристал Пэласу» подняться на 12-е место.

Главным же матчем тура стала битва «Челси» и «Ливерпуля». «Красные» до этой встречи шли без поражений, одержав пять побед в пяти матчах. «Челси» же на старте явно забуксовал, дважды сыграв вничью и один раз проиграв. Подопечные Юргена Клоппа начали матч с атак, результатом чего стал опасный стандарт, который игроки разыграли почти с линии штрафной: Мохаммед Салах подошвой скатил мяч под удар Тренту Александер-Арнолду. Молодой англичанин сильнейшим ударов вколотил мяч в ворота Кепы — 1:0.

На 27-й минуте Сесар Аспиликуэта, после неразберихи среди защитников гостей, казалось, отыграл отставание в счете. Однако главный арбитр матча Майкл Оливер после просмотра VAR гол отменил, к сильнейшему, надо сказать, возмущению фанатов «синих».

«Ливерпуль» удвоил преимущество спустя уже несколько минут. Второй гол гостей был несколько похож на первый: стандарт вблизи штрафной «Челси», короткий розыгрыш мяча, только на сей раз не удар, а навес. Робертсон выполнил подачу на Фирмино, который ударом головой поразил ворота Кепы.

Во втором тайме соперники поочередно отвечали друг другу опасными выпадами, несколько раз останавливаясь в шаге от забитого гола. На 71-й минуте Аспиликуэта все-таки попал в официальный протокол матча: испанец отдал пас на Нголо Канте, который, прорвавшись к штрафной, сильным и точным ударом один мяч отквитал.

«Челси» имел еще несколько возможностей завершить матч вничью, однако то защитники, то проведший отличный матч голкипер Адриан раз за разом спасали свою команду. Как итог — 2:1 в пользу «Ливерпуля», который одерживает шестую победу в шести матчах и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Челси» идет на 11-м месте.

«Это был хороший матч между двумя классными командами. Думаю, мы могли бы сделать счет 3:0, чтобы избежать нервной концовки, но Канте сумел сократить отставание. В итоге мы оказались под давлением, но мы здорового оборонялись», — заявил после матча Клопп.

Самым же драматичным матчем тура стала лондонская встреча «Арсенала» и «Астон Виллы» из Бирмингема. В первом тайме «канониры» сначала пропустили от Джона Макгинна , который отлично замкнул навес Эль-Гази, а уже на 41-й минуте остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Эйнсли Мэйтленд-Найлз.

Во втором тайме лидерские качества взял на себя полузащитник лондонцев Маттео Гендузи, который после красивого прохода ворвался в штрафную гостей и заработал пенальти. С 11-метровой отметки точно пробил Николя Пепе , который забил свой дебютный мяч за «Арсенал».

Но рано стали радоваться хозяева: не прошло и минуты, как Джек Гриллиш по краю вошел в штрафную и выложил мяч прямо на ногу бразильца Уэсли — 2:1, «Вилла» снова впереди.

На 72-й минуте главный тренер «канониров» испанец Унаи Эмери провел две замены, которые несколько оживили игру его команды. Спустя девять минут Каллум Чемберс после подачи все того же Гендузи и после невнятных действий игроков «Виллы» поразил ворота Тома Китона и сравнял счет. Казалось бы, ничья в таком напряженном матче уже стала бы наградой для хозяев. Но с этим не мог согласиться, пожалуй, главная звезда нынешнего «Арсенала» Пьер-Эрик Обамеянг.

Сначала на нем сфолили в непосредственной близости от штрафной, а затем он точным ударом в третий раз заставил Китона взгрустнуть. Итогом этого интереснейшего матча стала волевая победа «Арсенала», который благодаря ей вошел в зону Лиги чемпионов и теперь занимает четвертую строчку. «Астон Вилла» остается в зоне вылета, занимая 18-е место.