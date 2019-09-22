Лэмпард не остановил: «Ливерпуль» Клоппа не знает осечек 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
16 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Динамо М
Динамо М
0 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
2 1
Ахмат Ахмат
16 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
20 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Уфа
Уфа
1 0
Спартак М Спартак М
20 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Борнмут Борнмут
20 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Осасуна
Осасуна
0 0
Бетис Бетис
20 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
2 1
Майнц Майнц
21 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ахмат
Ахмат
1 1
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит
Зенит
5 0
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
2 1
Ростов Ростов
21 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Эвертон
Эвертон
0 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Бёрнли
Бёрнли
2 0
Норвич Сити Норвич Сити
21 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
2 0
Вальядолид Вальядолид
Леванте
Леванте
0 0
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
0 0
Сельта Сельта
21 сентября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Герта
Герта
2 1
Падерборн 07 Падерборн 07
Бавария
Бавария
4 0
Кёльн Кёльн
Байер
Байер
2 0
Унион Унион
22 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Оренбург
Оренбург
2 3
Локомотив М Локомотив М
Динамо М
Динамо М
2 3
Сочи Сочи
Арсенал
Арсенал
1 1
Урал Урал
22 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Челси
Челси
1 2
Ливерпуль Ливерпуль
22 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
4 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
1 3
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Валенсия
Валенсия
1 1
Леганес Леганес
22 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Фортуна Фортуна
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
21:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
24 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
20:00
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
21:00
Леванте Леванте
Барселона
Барселона
22:00
Вильярреал Вильярреал
25 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Леганес
Леганес
20:00
Атлетик Б Атлетик Б
Мальорка
Мальорка
20:00
Атлетико М Атлетико М
Валенсия
Валенсия
21:00
Хетафе Хетафе
26 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
20:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
21:00
Эспаньол Эспаньол
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
22:00
Алавес Алавес
27 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
22:00
Бетис Бетис
27 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
28 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Тамбов Тамбов
Ростов
Ростов
16:30
Динамо М Динамо М
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Зенит Зенит
28 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Бёрнли Бёрнли
28 сентября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
14:00
Валенсия Валенсия
Хетафе
Хетафе
17:00
Барселона Барселона
Гранада
Гранада
19:30
Леганес Леганес
28 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Падерборн 07
Падерборн 07
16:30
Бавария Бавария
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Шальке-04 Шальке-04
Аугсбург
Аугсбург
16:30
Байер Байер
29 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
11:30
ЦСКА ЦСКА
Рубин
Рубин
14:00
Уфа Уфа
Спартак М
Спартак М
16:30
Оренбург Оренбург
29 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
18:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
29 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эспаньол
Эспаньол
13:00
Вальядолид Вальядолид
Эйбар
Эйбар
15:00
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
17:00
Мальорка Мальорка
29 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
16:30
Фрайбург Фрайбург
Кёльн
Кёльн
19:00
Герта Герта
30 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Сочи
Сочи
19:30
Ахмат Ахмат
30 сентября

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал Арсенал

Лэмпард не остановил: «Ливерпуль» Клоппа не знает осечек 

Газета.Ru + ещё 4 11 часов назад
Лэмпард не остановил: «Ливерпуль» Клоппа не знает осечек
Фото: Газета.Ru
«Ливерпуль» одержал очередную победу в Английской премьер-лиге (АПЛ). На сей раз в гостях был повержен лондонский «Челси» со счетом 2:1. 22 сентября в Англии было сыграно еще три встречи, включая драматичный поединок «Арсенала» и «Астон Виллы». «Газета.Ru» — о главных моментах дня АПЛ.
Очередной игровой день чемпионата Англии начался матчем «Вест Хэма» против «Манчестер Юнайтед».
В концовке первого тайма украинский полузащитник Андрей Ярмоленко принял мяч в штрафной манкуниацев и ударом с разворота поразил ворота Давида де Хеа, открыв счет в матче. Главный тренер гостей Уле-Гуннар Сульшер во второй половине попытался усилить нападение своей команды, выпустив на поле Лингарда и Фреда. Однако «красные дьяволы» никак не смогли реализовать свои редкие моменты у ворот соперника.
На 84-й минуте Арон Крессуэлл потрясающим ударом в правую «девятку» снова поразил ворота де Хеа, закрепив окончательный счет на табло Олимпийского стадиона в Лондоне. Таким образом, «Вест Хэм» благодаря этой победе опередил «Манчестер Юнайтед» в турнирной таблице, заняв промежуточное пятое место. «МЮ» с восемью очками располагается на восьмой строчке.
«Я очень разочарован. Всегда расстраивают такие поражения. Это был матч, который мы могли выиграть. Мы все выжаты. В ключевых моментах все оборачивалось против нас. Соперник в них преуспевал, а нам не хватало качеств, чтобы их использовать. Если в премьер-лиге не пользуешься шансами, то не получаешь ни одного очка.
Надо это принять. Я разочарован тем, что мы не победили. Но всегда говорил, что будут взлеты и падения. Нам остается ждать следующего матча», — цитирует ВВС Сульшера.
В одном время с вышеописанным матчем началась еще одна игра в Лондоне — «Кристал Пэлас» принимал «Вулверхэмптон». Все основные события матча состоялись во втором тайме. Сразу после перерыва «Пэлас» провел атаку, в финале которой Джон Уорд пробил по воротам Руя Патрисиу, и мяч от ноги Леандера Дендокера попал в сетку ворот «волков».
На 73-й минуте «Вулверхэмптон» к разочарованию своих болельщиков еще и остался в меньшинстве — с поля за вторую желтую карточку был удален марокканец Ромен Сесс.
Развязка матча наступила в самой его концовке: на 95-й минуте после подачи с фланга от Траоре на дальней штанге мяч в ворота Гуаиты отправил Диогу Жота. Таким образом, встреча завершилась со счетом 1:1, что позволило «Кристал Пэласу» подняться на 12-е место.
Главным же матчем тура стала битва «Челси» и «Ливерпуля». «Красные» до этой встречи шли без поражений, одержав пять побед в пяти матчах. «Челси» же на старте явно забуксовал, дважды сыграв вничью и один раз проиграв. Подопечные Юргена Клоппа начали матч с атак, результатом чего стал опасный стандарт, который игроки разыграли почти с линии штрафной: Мохаммед Салах подошвой скатил мяч под удар Тренту Александер-Арнолду. Молодой англичанин сильнейшим ударов вколотил мяч в ворота Кепы — 1:0.
На 27-й минуте Сесар Аспиликуэта, после неразберихи среди защитников гостей, казалось, отыграл отставание в счете. Однако главный арбитр матча Майкл Оливер после просмотра VAR гол отменил, к сильнейшему, надо сказать, возмущению фанатов «синих».
«Ливерпуль» удвоил преимущество спустя уже несколько минут. Второй гол гостей был несколько похож на первый: стандарт вблизи штрафной «Челси», короткий розыгрыш мяча, только на сей раз не удар, а навес. Робертсон выполнил подачу на Фирмино, который ударом головой поразил ворота Кепы.
Во втором тайме соперники поочередно отвечали друг другу опасными выпадами, несколько раз останавливаясь в шаге от забитого гола. На 71-й минуте Аспиликуэта все-таки попал в официальный протокол матча: испанец отдал пас на Нголо Канте, который, прорвавшись к штрафной, сильным и точным ударом один мяч отквитал.
«Челси» имел еще несколько возможностей завершить матч вничью, однако то защитники, то проведший отличный матч голкипер Адриан раз за разом спасали свою команду. Как итог — 2:1 в пользу «Ливерпуля», который одерживает шестую победу в шести матчах и продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу АПЛ. «Челси» идет на 11-м месте.
«Это был хороший матч между двумя классными командами. Думаю, мы могли бы сделать счет 3:0, чтобы избежать нервной концовки, но Канте сумел сократить отставание. В итоге мы оказались под давлением, но мы здорового оборонялись», — заявил после матча Клопп.
Самым же драматичным матчем тура стала лондонская встреча «Арсенала» и «Астон Виллы» из Бирмингема. В первом тайме «канониры» сначала пропустили от Джона Макгинна, который отлично замкнул навес Эль-Гази, а уже на 41-й минуте остались в меньшинстве — за вторую желтую карточку с поля был удален Эйнсли Мэйтленд-Найлз.
Во втором тайме лидерские качества взял на себя полузащитник лондонцев Маттео Гендузи, который после красивого прохода ворвался в штрафную гостей и заработал пенальти. С 11-метровой отметки точно пробил Николя Пепе, который забил свой дебютный мяч за «Арсенал».
Но рано стали радоваться хозяева: не прошло и минуты, как Джек Гриллиш по краю вошел в штрафную и выложил мяч прямо на ногу бразильца Уэсли — 2:1, «Вилла» снова впереди.
На 72-й минуте главный тренер «канониров» испанец Унаи Эмери провел две замены, которые несколько оживили игру его команды. Спустя девять минут Каллум Чемберс после подачи все того же Гендузи и после невнятных действий игроков «Виллы» поразил ворота Тома Китона и сравнял счет. Казалось бы, ничья в таком напряженном матче уже стала бы наградой для хозяев. Но с этим не мог согласиться, пожалуй, главная звезда нынешнего «Арсенала» Пьер-Эрик Обамеянг.
Сначала на нем сфолили в непосредственной близости от штрафной, а затем он точным ударом в третий раз заставил Китона взгрустнуть. Итогом этого интереснейшего матча стала волевая победа «Арсенала», который благодаря ей вошел в зону Лиги чемпионов и теперь занимает четвертую строчку. «Астон Вилла» остается в зоне вылета, занимая 18-е место.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
Кутеж в ресторане, разрыв с клубом: первые дни Кокорина и Мамаева на воле Кутеж в ресторане, разрыв с клубом: первые дни Кокорина и Мамаева на воле "Краснодар" и ЦСКА уступили в матчах Лиги Европы с общим счетом 1:10 "Краснодар" и ЦСКА уступили в матчах Лиги Европы с общим счетом 1:10 "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым
Комментарии
Футбол , Премьер-лига , Статьи , АПЛ , Юрген Клопп , Уле-гуннар Сульшер , Мохаммед Салах , Джон Макгинн , Николя Пепе , Майкл Оливер , Андрей Ярмоленко , Манчестер Юнайтед , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый сезон допинг-сериала: похоже, Россия обманула всех
Новый сезон допинг-сериала: похоже, Россия обманула всех
Видео аварии Квята и Райкконена на Гран-при Сингапура
Видео аварии Квята и Райкконена на Гран-при Сингапура
Жена умершего Риксена рассказала о его последних днях
Жена умершего Риксена рассказала о его последних днях
Полицейский избил болельщика с ребенком на матче
Полицейский избил болельщика с ребенком на матче
Зидан высказался по итогам матча против ​«Севильи»
Зидан высказался по итогам матча против ​«Севильи»
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
01:05
«Длилось более часа»: чемпионка обвинила тренера в насилии
Зимние виды спорта Статьи
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
00:39
Стало известно, сколько будет получать Кокорин
Футбол
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
00:43
«Медведь? Они не знают, что он делает с овцами»
MMA
«Дзюба стал настоящим королем России»
00:44
«Дзюба стал настоящим королем России»
Футбол
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
03:49
Каррера охарактеризовал «Спартак» одним словом
Футбол
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
02:57
Петкович предложили сняться в порно. Она не отказалась
Теннис
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
00:30
«Формула-1» выпустила видео к гонкам в Сочи
Автоспорт Прочее
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
01:06
Жуткий страх россиянок: кому проиграла Медведева
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение