Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом» 

Французский "Пари Сен-Жермен" обыграл "Лион" в матче шестого тура чемпионата Франции. Встреча состоялась на стадионе "Стад де Люмьер" в Лионе. Итоговый счет матча в пользу столичной команды — 1:0.
Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте. Этот мяч стал для бразильца вторым в чемпионате Франции в этом сезоне.
Коллектив под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля с 15-ю набранными очками возглавляет турнирную таблицу. "Лион", являющийся соперником петербургского "Зенита" в группе Лиги чемпионов, занимает девятую строчку, имея в активе восемь очков.
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