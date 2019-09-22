​Неймара забросали туалетной бумагой 

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжает сталкиваться с трудностями во Франции. Во время прошлого матча против «Страсбурга» фанаты активно оскорбляли и освистывали бразильца с трибун «Парк де Пренс». На этот раз команда Томаса Тухеля играет в гостях у «Лиона», но Неймару от этого не легче. Во время исполнения угловых из гостевого сектора в адрес звёздного бразильца трижды летела чёрная бумага, по-видимому, туалетная. Диктору на «Гроупама Арене» даже приходилось призывать болельщиков успокоиться и не бросать на поле посторонние предметы.
Напомним, фанаты «ПСЖ» обижены на Неймара за его желание сменить клуб минувшим летом.