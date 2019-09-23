Полузащитник «ПСЖ» назвал претендента на «Золотой мяч»

Полузащитник французского "ПСЖ" Андер Эррера поделился эмоциями после минимальной победы над "Лионом". Об этом сообщает L'Equipe.
Испанец выразил мнение, что его бразильский одноклубник Неймар может стать обладателем "Золотой мяча".
"Играть в гостях против "Олимпика" довольно непросто, они выставляют оборонительную схему против нас. В "Лионе" есть очень хорошие игроки — Депай например. Я счастлив играть с Неймаром, он просто невероятен. Он регулярно является претендентом на "Золотой мяч", надеюсь, Ней сможет играть в таком стиле до конца года", — сказал игрок.
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