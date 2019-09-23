Полузащитник «ПСЖ» назвал претендента на «Золотой мяч»

Полузащитник «ПСЖ» назвал Неймара претендентом на «Золотой мяч»

Полузащитник французского "ПСЖ" Андер Эррера поделился эмоциями после минимальной победы над "Лионом". Об этом сообщает L'Equipe.

Испанец выразил мнение, что его бразильский одноклубник Неймар может стать обладателем "Золотой мяча".