«Милан» интересуется защитником «Тоттенхэма» 

Ивуарийский защитник "Тоттенхэма" Серж Орье попал в сферу интересов итальянского "Милана".
Как сообщает Sportmediaset, руководство клуба рассматривает Орье в качестве замены итальянцу Андреа Конти.
Сообщается, что главный тренер "Милана" Марко Джампаоло планирует укрепиться ивуарийским футболистом уже в январе 2020 года.
Отметим, что соглашение Орье с "Тоттенхэмом" рассчитано до конца июня 2022 года.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Орье поучаствовал в двух матчах, не отметившись результативными действиями.