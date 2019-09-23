«Милан» интересуется защитником «Тоттенхэма»

Ивуарийский защитник "Тоттенхэма" Серж Орье попал в сферу интересов итальянского "Милана".

Как сообщает Sportmediaset, руководство клуба рассматривает Орье в качестве замены итальянцу Андреа Конти

Сообщается, что главный тренер "Милана" Марко Джампаоло планирует укрепиться ивуарийским футболистом уже в январе 2020 года.

Отметим, что соглашение Орье с "Тоттенхэмом" рассчитано до конца июня 2022 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Орье поучаствовал в двух матчах, не отметившись результативными действиями.