Полицейский избил болельщика с ребенком на футбольном матче

В матче 20-го тура чемпионата Бразилии между "Форталезой" и "Палмейрасом" произошел скандальный эпизод, в котором.

Jogo entre Fortaleza e Palmeiras tem confusão na arquibancada https://t.co/DwEuIBypVi pic.twitter.com/JLRhDvy6nb— globoesportecom (@globoesportecom) 22 сентября 2019 г. По ходу встречи на трибунах начались небольшие беспорядки и один из полицейских начал избивать дубинкой болельщика "Форталезы", при этом фаната сопровождал малолетний ребенок.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Палмейраса".