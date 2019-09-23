В матче 20-го тура чемпионата Бразилии между "Форталезой" и "Палмейрасом" произошел скандальный эпизод, в котором.
По ходу встречи на трибунах начались небольшие беспорядки и один из полицейских начал избивать дубинкой болельщика "Форталезы", при этом фаната сопровождал малолетний ребенок.
Jogo entre Fortaleza e Palmeiras tem confusão na arquibancada https://t.co/DwEuIBypVi pic.twitter.com/JLRhDvy6nb— globoesportecom (@globoesportecom) 22 сентября 2019 г.
Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Палмейраса".
Ранее бывший главный тренер и московского "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о немецком новичке Максимилиане Филиппе.