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Непобежденный «Ливерпуль»: кому по силам догнать лидера 

Газета.Ru 1 час назад
Непобежденный «Ливерпуль»: кому по силам догнать лидера
Фото: Газета.Ru
«Ливерпуль» продолжает сносить все на своем пути. Несмотря на конфуз в Неаполе, где «красные» уступили в рамках Лиги чемпионов «Наполи», команда продолжает блистать на внутренней арене — в этом сезоне «мерсисайдцы», в прошедшем туре одолевшие «Челси», как никогда близки к победе в чемпионате Англии. Но в спину дышит «Манчестер Сити», которому не меньше главных оппонентов хочется покорить Туманный Альбион и в третий раз подряд поднять над головой трофей.
В центральном матче шестого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Челси».
Еще в первом тайме «красные» забили в ворота подопечных Фрэнка Лэмпарда два мяча — отличились Тренд Александер-Арнольд и Роберто Фирмино. После перерыва интригу вернул Н`Голо Канте, завершивший мощным ударом сольный проход, однако на большее «синих» не хватило — 1:2 на табло «Стэмфорд Бридж».
Этот успех помог команде Юргена Клоппа стать первым клубом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), которому удалось в двух сезонах подряд выиграть все шесть (!) стартовых матчей турнира. В сезоне-2018/19 «красные» также с шести побед стартовали на турнире.
Уже после встречи отдал должное победителям наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, однако заметив, что его команда была в шаге от сенсации.
«Все решили детали… Гол Фирмино стоил нам очков — мы не должны позволять беспрепятственно наносить удары головой из вратарской площади.
Все зависело от того, какой характер мы продемонстрируем после перерыва, ведь счет 0:2 поставил нас в крайне непростое положение. В таких ситуациях есть риск опустить голову и признать, что соперник намного сильнее и с ним ничего нельзя поделать, но мы показали обратное. Я горжусь своей командой, но при этом мы все же не должны забывать о необходимости набирать очки», — сказал англичанин.
Что же касается Юргена Клоппа, то он попросил не делать скорых выводов о чемпионской гонке в национальном первенстве.
«Это была хорошая игра в исполнении двух хороших команд. Мы использовали стандартные положения с опасных позиций. Во втором же тайме у нас было два или, по крайней мере, один момент, чтобы сделать исход матча ясным, но из-за Канте пришлось понервничать…
Мы еще ничего не выиграли. Все видели, как разные команды совершают большие прыжки вперед. Не нужно думать, что кто-то не сможет набрать очки», — цитирует Daily Mail немецкого специалиста, призывающего своих подопечных не расслабляться.
К слову, матч против «Челси» стал для главного тренера «Ливерпуля» 150-м в турнире.
Как сообщил Opta Sport, на счету немецкого специалиста и его команды теперь 92 победы. Это второй результат в АПЛ для тренеров в их первых 150 матчах в турнире. Первым по этому показателю идет Жозе Моуринью, а позади — сэр Алекс Фергюсон. Вот так компания!
Все это лишний раз подтверждает, что наставник «Ливерпуля» — главная причина успеха английского гранда. Харизма Клоппа вкупе с уверенностью в собственных силах после победы в Лиге чемпионов — 2018/2019 и шикарной игрой лидеров клуба (среди которых Мохаммед Салах, Садио Мане и все тот же Фирмино) не дают «красным» остановиться на достигнутом. И пусть болельщиков не смущает поражение от «Наполи» в стартовом туре ЛЧ — там Юрген с «мерсисайдцами» свои очки еще возьмут.
Как итог, набравшие победный ход «красные» с 18 очками продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ.
Но расслабляться ни в коем случае нельзя: позади — действующий чемпион «Манчестер Сити», у которого на пять баллов меньше. Да, «горожане» уже оступались по ходу старта сезона, не досчитавшись очков из-за ничьей с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) и сенсационного краха в матче с «Норвичем» (2:3). Но какую работу над ошибками проделал Пеп Гвардиола…
Не успели эксперты уже короновать «Ливерпуль», как «Сити» буквально растерзал на своем поле «Уотфорд». Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счетом 8:0: хет-трик оформил Давид Сильва, еще по голу на свой счет записали Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва, Николас Отаменди.
«Люди, журналисты, эксперты, бывшие игроки до сих пор не понимают, что поражения в матчах — это часть жизни. Противники всегда заслуживают уважения. После «Норвича» я чувствовал себя так же, как сейчас — мы не играли тогда плохо. Мы можем проиграть, но главное — подход и то, как команда реагирует», — признавался в интервью «Би-би-си» Гвардиола.
Испанец уверен: нет в футбольном мире идеальных команд. Как «Ливерпуль» оступался с «Наполи», также со временем «красные» дадут осечку и в чемпионате.
А кому, как не «горожанам», на фоне сразу забуксовавших «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Тоттенхэма» этим воспользоваться?
Стоит отметить, что в седьмом туре АПЛ «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Шеффилд Юнайтед», тогда как «Манчестер Сити» также на выезде померится силами с «Эвертоном».
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Комментарии
Футбол , Премьер-лига , Статьи , Фрэнк Лэмпард , Роберто Фирмино , Садио Мане , Мохаммед Салах , Алекс Фергюсон , Давид Сильва , Манчестер Юнайтед , Daily Mail , BBC News
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