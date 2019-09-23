Непобежденный «Ливерпуль»: кому по силам догнать лидера

«Ливерпуль» продолжает сносить все на своем пути. Несмотря на конфуз в Неаполе, где «красные» уступили в рамках Лиги чемпионов «Наполи», команда продолжает блистать на внутренней арене — в этом сезоне «мерсисайдцы», в прошедшем туре одолевшие «Челси», как никогда близки к победе в чемпионате Англии. Но в спину дышит «Манчестер Сити», которому не меньше главных оппонентов хочется покорить Туманный Альбион и в третий раз подряд поднять над головой трофей.

В центральном матче шестого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде обыграл «Челси».

Еще в первом тайме «красные» забили в ворота подопечных Фрэнка Лэмпарда два мяча — отличились Тренд Александер-Арнольд и Роберто Фирмино . После перерыва интригу вернул Н`Голо Канте, завершивший мощным ударом сольный проход, однако на большее «синих» не хватило — 1:2 на табло «Стэмфорд Бридж».

Этот успех помог команде Юргена Клоппа стать первым клубом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ), которому удалось в двух сезонах подряд выиграть все шесть (!) стартовых матчей турнира. В сезоне-2018/19 «красные» также с шести побед стартовали на турнире.

Уже после встречи отдал должное победителям наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, однако заметив, что его команда была в шаге от сенсации.

«Все решили детали… Гол Фирмино стоил нам очков — мы не должны позволять беспрепятственно наносить удары головой из вратарской площади.

Все зависело от того, какой характер мы продемонстрируем после перерыва, ведь счет 0:2 поставил нас в крайне непростое положение. В таких ситуациях есть риск опустить голову и признать, что соперник намного сильнее и с ним ничего нельзя поделать, но мы показали обратное. Я горжусь своей командой, но при этом мы все же не должны забывать о необходимости набирать очки», — сказал англичанин.

Что же касается Юргена Клоппа, то он попросил не делать скорых выводов о чемпионской гонке в национальном первенстве.

«Это была хорошая игра в исполнении двух хороших команд. Мы использовали стандартные положения с опасных позиций. Во втором же тайме у нас было два или, по крайней мере, один момент, чтобы сделать исход матча ясным, но из-за Канте пришлось понервничать…

Мы еще ничего не выиграли. Все видели, как разные команды совершают большие прыжки вперед. Не нужно думать, что кто-то не сможет набрать очки», — цитирует Daily Mail немецкого специалиста, призывающего своих подопечных не расслабляться.

К слову, матч против «Челси» стал для главного тренера «Ливерпуля» 150-м в турнире.

Как сообщил Opta Sport, на счету немецкого специалиста и его команды теперь 92 победы. Это второй результат в АПЛ для тренеров в их первых 150 матчах в турнире. Первым по этому показателю идет Жозе Моуринью, а позади — сэр Алекс Фергюсон . Вот так компания!

Все это лишний раз подтверждает, что наставник «Ливерпуля» — главная причина успеха английского гранда. Харизма Клоппа вкупе с уверенностью в собственных силах после победы в Лиге чемпионов — 2018/2019 и шикарной игрой лидеров клуба (среди которых Мохаммед Салах Садио Мане и все тот же Фирмино) не дают «красным» остановиться на достигнутом. И пусть болельщиков не смущает поражение от «Наполи» в стартовом туре ЛЧ — там Юрген с «мерсисайдцами» свои очки еще возьмут.

Как итог, набравшие победный ход «красные» с 18 очками продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ.

Но расслабляться ни в коем случае нельзя: позади — действующий чемпион «Манчестер Сити», у которого на пять баллов меньше. Да, «горожане» уже оступались по ходу старта сезона, не досчитавшись очков из-за ничьей с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) и сенсационного краха в матче с «Норвичем» (2:3). Но какую работу над ошибками проделал Пеп Гвардиола…

Не успели эксперты уже короновать «Ливерпуль», как «Сити» буквально растерзал на своем поле «Уотфорд». Встреча на стадионе «Этихад» завершилась со счетом 8:0: хет-трик оформил Давид Сильва , еще по голу на свой счет записали Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва, Николас Отаменди.

«Люди, журналисты, эксперты, бывшие игроки до сих пор не понимают, что поражения в матчах — это часть жизни. Противники всегда заслуживают уважения. После «Норвича» я чувствовал себя так же, как сейчас — мы не играли тогда плохо. Мы можем проиграть, но главное — подход и то, как команда реагирует», — признавался в интервью «Би-би-си» Гвардиола.

Испанец уверен: нет в футбольном мире идеальных команд. Как «Ливерпуль» оступался с «Наполи», также со временем «красные» дадут осечку и в чемпионате.

А кому, как не «горожанам», на фоне сразу забуксовавших « Манчестер Юнайтед », «Арсенала» и «Тоттенхэма» этим воспользоваться?

Стоит отметить, что в седьмом туре АПЛ «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Шеффилд Юнайтед», тогда как «Манчестер Сити» также на выезде померится силами с «Эвертоном».