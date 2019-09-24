Россию могут убрать с Чемпионата мира по футболу

Новость о том, что сборная России будет отстранена от ЧМ-2022 за допинг, оперативно разлетелась по британским СМИ. Словно там её ждали.

Одна из популярнейших и многотиражных газет Великобритании продолжает набрасывать на Россию. Видимо, не даёт им покоя успешно проведённый чемпионат мира 2018 года. Сейчас вот придумали очередной бред. По информации The Telegraph, сборную России по футболу, весьма вероятно, не допустят до участия на ЧМ-2022 в Катаре, если Всемирное антидопинговое агенство (ВАДА) утвердит санкции в отношении российского спорта из-за скандала с Московской антидопинговой лабораторией.

РУСАДА (Российское антидопинговое агенство) может быть признано несоответствующим кодексу ВАДА из-за несоответствия данных Московской лаборатории и информации из базы LIMS, имеющейся в расположении агенства. ВАДА дало России три недели для того, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.

Никогда такого не было, и вот опять

А ведь что-то подобное уже случалось. Выступления национальной сборной на домашнем чемпионате мира стало настолько удивительным для нас, и непонятным для других, что глава американского антидопингового агенства Трэвис Тайгарт потребовал от ФИФА проверки на допинг сборной России после её побед в групповом этапе. Это господин Тайгарт ещё не предполагал, что Россия обыграет Испанию, вот тогда-то его злости и недоумению не было бы предела.

«Чрезвычайные показатели требуют дополнительных допинг-тестов», — заявил глава американского антидопингового агентства.

По его мнению, проверку надо провести, чтобы «защитить доверие общественности к честности чемпионата мира». Чрезвычайные показатели — именно так американец оценил выступления России в групповом этапе. Небезызвестный The Telegraph и тогда выступил с заявлением, обратившись к ФИФА с просьбой предоставления информации о допинг-тестах сборной России. Благо, ФИФА не приняла во внимание очередные домыслы.

Два «возможных отстранения» на неделе

21 сентября тот же The Telegraph со ссылкой на источник, тоже пытался «отстранить» Россию, только уже от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. По словам издания, страну подозревают в том, что данные московской антидопинговой лаборатории были «сфальсифицированы». Издание сообщило, что, в случае подтверждения подозрений, России снова грозит отстранения от Олимпиады.

Что ж, ждём новостей и новых «отстранений» от каких-либо изданий. Благо, у нас ещё осталось много спортивных мероприятий.