Роналду и Гвардиола пропустили церемонию награждения ФИФА

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не приехали на церемонию награждения ФИФА The Best FIFA Football Awards 2019, которая проходит сегодня в Милане. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Роналду вместе с Лионелем Месси («Барселона») и Вирджилом Ван Дейком («Ливерпуль») является одним из трех номинантов на звание лучшему игроку по версии ФИФА.
Гвардиола вместе с Юргеном Клоппом («Ливерпуль») и Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») является одним из трех номинантов на звание лучшему тренеру по версии ФИФА.