Кокорин оплатил штрафы жены на 30 тысяч

Кокорин оплатил 40 автоштрафов за любимую

Гражданская жена нападающего «Зенита» Александра Кокорина получила более 40 штрафов за нарушение ПДД, пока ее супруг был за решеткой. Дарья Валитова за это время наездила на 30 тысяч рублей. Кокорин штрафы уже оплатил.

Валитова за рулем автомобилей, принадлежащих Кокорину, неоднократно превышала скорость, гнала по выделенным для общественного транспорта полосам, нарушала разметку, игнорировала дорожные знаки. Только за рулем Mercedes-Benz Gelandewagen она более 40 раз нарушила правила дорожного движения.

Общая сумма штрафов составила более 30 тысяч рублей, указал сайт телеканала «Рен-ТВ». Но все они уже погашены.

Нападающий «Зенита» Кокорин был условно-досрочно освобожден из колонии 17 сентября. Такое решение принял суд. Футболист и его приятели оказались в заключении из-за драк, которые они устроили в центре Москвы в прошлом, 2018 году.