Гендиректор «Спартака» оценил сравнение Кононова с Кличко 

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн оценил комментарий одного из пользователей инстаграма, сравнившего главного тренера красно-белых Олега Кононова с мэром Киева Виталием Клично, передает Sport24.
В соцсети появилось видео, на котором специалист произносит мотивационную речь. Гендиректор "Спартака" поставил лайк комментарию "Кличко нервно курит в сторонке".
После десяти туров чемпионата России красно-белые набрали 14 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что Кононов может уйти в отставку уже 25 сентября.