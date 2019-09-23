Гендиректор «Спартака» оценил сравнение Кононова с Кличко

В соцсети появилось видео, на котором специалист произносит мотивационную речь. Гендиректор "Спартака" поставил лайк комментарию "Кличко нервно курит в сторонке".

После десяти туров чемпионата России красно-белые набрали 14 очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Кононов может уйти в отставку уже 25 сентября.